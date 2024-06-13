الخليج اليوم .. "العمالة برقبتك".. حديث وزير الداخلية الكويتي إلى مالك عقار المنقف المحترق يثير تفاعلا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثار فيديو لوزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، يأمر خلاله بالتحفظ على مالك العقار الذي اندلع حريق فيه بمنطقة المنقف إلى جانب حارس العقار الذي قال الوزير إنه مصري تفاعلا واسعا.

وظهر وزير الداخلية الكويتي في المقطع وهو يزور موقع الحريق الذي اندلع بأحد عقارات منطقة المنقف في الكويت، وكان محاطا بعدد من ضباط الأمن ويقف إلى جانبه مالك العقار.

ووجه الوزير كلامه لمالك العقار، الذي قال إنه يملك الشركة التي يعمل بها سكان المبنى من العمالة، قائلا: "كم واحد مسكنين هني؟".

ثم كرر الوزير سؤاله لمالك العقار حول عدد سكان المبنى ومن كم غرفة يتكون المبنى، فأجاب مالك العقار بأن مسؤول المبنى هو من يعرف هذه التفاصيل قبل أن يرد الوزير قائلا: "لا تقول لي مسؤول.. انت ما رح أخليك اليوم".

وأمر اليوسف بإيداع مالك العقار الحجز قائلا لأحد رجال الأمن: "هذا أول واحد تاخذه ويقعد عندك هناك في الجنائية ما يطلع إلا لما أنا اعطيك خبر... ماكو بني آدم يطلعه إلا فهد اليوسف".

وأردف وزير الداخلية الكويتي موجها كلامه لمالك العقار: "كم واحد انت مسكن هني؟ انت اليوم العمالة اليوم برقبتك جدام (أمام) الله سبحانه وتعالى..." ليجيب مالك العقار قائلا إن العدد هو 196 ساكنا، ويرد الوزير: "من كم غرفة؟" ليؤكد مالك العقار أن الشقة تحتوي على ثلاث غرف، قبل أن يسأل الوزير عن مسؤول العقار قائلا: "وين المصري الي هني مسؤول؟"، قبل أن يأمر بالتحفظ على مالك العقار ومسؤول المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحات لليوسف قال فيها: "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين"، وتابع: "سنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها".

وأردف الوزير الكويتي قائلا: "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق وفاة 49 شخصا بحريق المبنى في منطقة المنقف بحصيلة ليست نهائية.