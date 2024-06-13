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جيش الاحتلال: طائراتنا شنت هجوما على بنى تحتية لحزب الله في دير سيرين

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 13 يونيو 2024 06:02 م

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن  الطائرات الاسرائيلية شنت هجوما على البنى التحتية لحزب الله في منطقة دير سيرين بالجنوب اللبناني، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .


وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة ثلاثة جنود بجراح خطيرة ومتوسطة في اشتباكات ببلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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