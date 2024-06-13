شكرا لقرائتكم خبر عن الإطفاء الكويتية: حريق عمارة المنقف بسبب ماس كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الكويتية عن أن سبب اندلاع حريق عمارة المنقف أمس "الأربعاء"والمكونة من 6 طوابق كان بسبب ماس كهربائى .



وذكرت الإدارة العامة - فى بيان لها اليوم / الخميس / - أن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث قد إنتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة ورفع وتحليل عينات من مخلفات الحريق فى حادث الحريق وتبين بعد إتمام اجراءات المعاينة الفنية من قبل المختصين بإدارة التحقيقات بأن منطقة بداية إندلاع الحريق فى غرفة الحارس بالدور الأرضى حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي.