شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية جنين: الاحتلال يحاول فرض سيطرته على الضفة الغربية بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بلدية جنين نضال عبيدى، أن الاحتلال الإسرائيلى ينفذ حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، ويحاول فرض سيطرته على الضفة الغربية بشكل كامل، حيث أنه أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة.



وقال عبيدى - فى مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم /الخميس/ - "إنه منذ الصباح الباكر تمت مداهمة مدينة الجنين ومخيم جنين بالأخص، وبدأت حالات من التدمير غير المسبوقة بشكل جنونى وزلازل تضرب جنين ومخيمها الآن، حيث أن الجرافات الإسرائيلية لم تترك شيئا فى جنين إلا ضربته واستهدفته سواء البنية التحتية وحتى ناقلات المياه التى تقوم بإيصال المياه للأحياء تم ضربها، والآن جنين بدون مياه وبدون كهرباء".



وأضاف أنه تم إطلاق النار على محولات الكهرباء، ووصل حجم التدمير الحاصل فى المخيم وفى أطراف المدينة لنسب كبيرة، بالإضافة إلى تدمير وسط المدينة والشوارع الرئيسية بها والتى تربط جنين بالمناطق المحيطة بها.



وتابع : "لا نواجه الجيش الإسرائيلي، بل نواجه عصابات ومرتزقة ونواجه مجرمين يقتلون من أجل القتل ويدمرون من أجل التدمير، بالإضافة إلى حملات الاعتقال العشوائية التى يقومون بتنفيذها دون أى مبرر أو تهمة ما يطلق عليه اعتقال إداري"، منوها بأن الشعب الفلسطينى كله محاصر ومستهدف ويتعرض للإبادة من قبل القوات الإسرائيلية سواء كان فى غزة أو فى الضفة من خلال المستوطنين أو من خلال فرض سياسة الضغط على الشعب الفلسطينى حتى يهاجر ويترك وطنه وأرضه.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها وتنفذ أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير ممتلكات الفلسطينيين، كما أعلن جيش الاحتلال مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة واعتدى على الطواقم الطبية ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه.