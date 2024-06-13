شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني على الأقل، وجرح عدد آخر في غارات وقصف إسرائيلي، استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

تزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في حي الزيتون جنوب المدينة، وتفجير بنايات سكنية فيه.

