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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني على الأقل، وجرح عدد آخر في غارات وقصف إسرائيلي، استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
تزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في حي الزيتون جنوب المدينة، وتفجير بنايات سكنية فيه.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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