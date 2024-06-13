الدفاع المدنى السعودى: توظيف الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمخاطر خلال موسم الحج

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، عن توظيف الذكاء الاصطناعى والمنصات الحديثة خلال موسم الحج، لمراقبة المشاعر وتحليل البيانات وتحقيق التنبؤ حول المخاطر المتوقعة وتحقيق زمن استجابة مثالي.



وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد محمد الحمادى ــ فى تصريح لقناة /الإخبارية/ السعودية، إنه تم إطلاق عدد من المنصات وكاميرات المراقبة الذكية التى تسهم فى خدمة ضيوف الرحمن وتراقب سير العمليات فى مركز القيادة والتحكم بمشعر منى، حيث تعمل على اكتشاف الدخان والحريق فى مراحل مبكرة والتنبؤ بالمخاطر التى قد تواجه الحجاج قبل وقوعها واكتشاف الحالات الطارئة ضمن التجمعات فضلا عن توفير كمية كبيرة من البيانات حول المشاعر المقدسة لإدارة الحدث بكل مثالية.



وأشار إلى استخدام سيارات ذكية تعمل على تيسير عملية التحقق من حصول شركات الحجاج كافة على التراخيص ومدى التزامها بكافة متطلبات واشتراطات السلامة، من خلال قراءة الباركود المثبت على مخيمات إسكان الحجاج عن بُعد بواسطة الكاميرات المجهزة على المركبة.