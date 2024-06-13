شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات حقوقية: الجوع والعطش يحاصران سكان شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - حذرت مؤسسات حقوقية من خطورة الأوضاع الإنسانية لنحو 700 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه، ما تسبب في مجاعة وسوء تغذية لسكان شمال القطاع يضاف إليها تدمير وإحراق الاحتلال غالبية المنازل ومراكز الإيواء.وأشارت إلى تعمق المأساة الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها السكان، مع نفاد المواد الغذائية والسلع الأساسية، مع توقف وصول المساعدات والبضائع منذ بداية مايو الماضي، ما ترك عشرات الآلاف فريسة المجاعة، مجددة تحذيرها من مظاهر المجاعة التي بدأت تعود إلى شمال غزة.ولفتت المؤسسات الحقوقية النظر إلى شحّ الوقود الذي يعيق بشدة إمكانية حصول السكان على المياه، ويعرقل قدرة منشآت الصرف الصحي الحيوية على العمل، وينذر بتوقف عمل المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة.