شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: أوامر أميرية بتجهيز طائرات لنقل ضحايا حريق المنقف وصرف مبلغ مالى لكل أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حريق المنقف، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين المتوفين جراء حريق منطقة المنقف، مشيرا إلى أنه سيلتقى وزير الشؤون الخارجية الهندية كيرتى فاردان سينغ، الذى أبلغ وزارة الخارجية الكويتية برغبته بنقل الجثامين بالطائرة التى أقلته للكويت، مؤكدا أنه مع ذلك صدرت أوامر أميرية بتجهيز طائرات احتياط، مضيفا أن الأمير أمر بصرف مبلغ مالى لكل أسرة من أسر الضحايا.

وذكر اليوسف خلال حملة تفتيشية ترأسها بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د.نورة المشعان، وبمشاركة جهات معنية أنه تم تحديد هوية 48 جثة وهى 45 من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، وجار العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة.

وكانت الحملات التفتيشية انطلقت صباح أمس على العقارات المخالفة بعدة مناطق بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية، ومسؤولين من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والقوى العاملة.

وفى بداية الحملة، قال وزير الداخلية الشيخ ‎فهد اليوسف لمسؤول فى ‎البلدية: «القرار عندك وأنا بظهرك.. لا تخاف»، وقد أسفرت الحملة عن عدة مخالفات للعقارات، وأثناء تواجد اليوسف فى الحملة بمنطقة جليب الشيوخ تم إغلاق 4 سراديب مخالفة للقانون ومطعم، كما تم إغلاق 3 سراديب مخالفة فى منطقة خيطان خلال تواجد الوزير اليوسف، كما قامت الأجهزة المشاركة فى الحملة بتحرير عدة مخالفات وإغلاق عدد من المحال والسراديب المخالفة فى عدة مناطق.

وأضاف انه بالاتفاق مع وزير الأشغال والبلدية نورة المشعان سيتم إصدار تشريع جديد بإزالة المخالفات فورا ودون إنذار والتشريع سيرى النور خلال أسبوعين، وزاد اليوسف بأنه تلقيت اتصالات عديدة من ملاك العقارات طلبوا مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات فى عقاراتهم، والحملات مستمرة دون توقف.

وقال اليوسف انه سيتم تخصيص رقم هاتف لتلقى البلاغات المخالفة لقانون العقار، كما قمنا بوضع رقم هاتف خاص للمزدوجين.

وحول أسباب الحريق وما توصلت إليه التحقيقات، قال: النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقامت باحتجاز صاحب الشركة وصاحب العقار، وشريك بالشركة، والحارس لاستكمال التحقيقات.

من جانبه، قال رئيس قوة الاطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد انه تم القيام بجولات تفتيشية على 4 مناطق وهى جليب الشيوخ وخيطان والمنقف والمهبولة، وتم حصر عدد كبير من المبانى المخالفة والبدء باتخاذ الإجراءات مباشرة، وتم إعطاء بعض العقارات مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات.

وأكد اللواء خالد عبدالله ان العمل جماعى بالتعاون مع بلدية الكويت، حيث يتم رصد المبانى المخالفة وإنذارها لـ48 ساعة، وبلدية الكويت ستقوم بإزالة المخالفات بالقوة فى حالة عدم تنفيذها، كما أن وزارة الكهرباء والماء ستقوم بدورها بقطع التيار الكهربائى عن أى مبنى مخالف، وأيضا القوة العاملة تقوم بدورها بالتدقيق على قاطنى هذا المبانى والتأكد من مطابقة السعة الاستيعابية المحددة حسب النظم واللوائح وعدم وجود تكدس فى هذا العقارات.