شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنهى جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.



وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التى أتمت العمل على تجهيزه بكافة ما يحتاجه من متطلبات، وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كاونترات وكبائن التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.



من جهة أخرى، كشف المركز الوطنى للرقابة على الالتزام البيئى عن زيادة عدد محطات رصد جـودة الهواء فى موسم الحج هذا العام بنسبة 70٪ فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مقارنة بـ 6 محطات فقط تم تشغيلها لأول مرة عـام 2021 كأول موسم يباشر المركز فيه مهامه بعد تأسيسه.



وأكد مدير إدارة البيانات البيئية بالمركز د. محمد الدغريري، أن المملكة تضع "مؤشر نسبة جودة الهواء" ضمن مؤشراتها الرئيسية المستهدفة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لرفع جودة الهواء لحجاج بيت الله الحرام. موضحًا، أن حسابات مؤشر جودة الهواء فى محطات الرصد فى مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستند إلى قياسات 6 ملوثات رئيسية، هى ثانى أكسيد النتروجين، وثانى أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون والجسيمات العالقة أقل من ١٠ و ٢.٥ ميكروجرام.



وبيّن أن المركز عزز قدراته خلال السنوات الماضية على رصد وقياس مستوى جودة الهواء عبر التوسع فى إنشاء 240 محطة رصد ذات جودة عالية فى مختلف مدن المملكة تتوافق فى مواصفاتها مــع المحطات المعتمدة عالمياً، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على أكثر من مرحلة لتطوير وتحليل بيانات جودة الهواء ورفع مستوى الاستفادة منها من جميع الجهات ذات العلاقة.



وفى الإطار ذاته، أطلق المركز الوطنى السعودى للأرصاد، دراستين لقياس عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس فى موسم حج هذا العام على مشعر منى، بهدف التعاون مع الجهات المعنية فى تقليل عدد الحالات الواردة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.



واعتمدت الدراسة المعنية بالإجهاد الحرارى على قياس درجات الحرارة داخل وخارج المخيمات من خلال قياس درجات الحرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة ثم تقييم الاجهاد الحرارى للحجاج بالتعاون مع وزارة الصحة لحساب عدد ضربات الشمس التى قد تؤثر على صحة الحجاج وسلامتهم، فيما اعتمدت دراسة حساب عدد ضربات الشمس من خلال تطبيق بعض النماذج العددية المبنية على مؤشرات خاصة بدرجات الحرارة والرطوبة النسبية والإشعاع الشمسى وسرعة الرياح اعتماداً على الحالات المسجلة فى المستشفيات أو المراكز الصحية فى مشعر منى، حيث يتم إدخال عدد الحالات الصحية فى النموذج العددى إضافة إلى حالة الطقس لليوم نفسه ثم يتم إصدار قيمة معينة لعدد معين من ضربات الشمس خلال الفترة المستهدفة.



من ناحية أخرى، دشنت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ مبادرة معرض التوعية الدينية الإثرائى فى إطار خطتها لموسم الحج لتعزيز رسالة المسجد الوسطية وإيصال الهداية إلى كافة المسلمين فى أنحاء العالم؛ كنموذج معياري، لتقديم الخِدمات الدينية، وتحقيق الأثر الإيجابى فى نفوس زائرى المسجد النبوي.



من جهة أخرى، أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، نجاح خطتها التشغيلية خلال الموسم الأول لحج 1445هـ بالمدينة المنورة، حيث وزعت أكثر من (13) مليون متر مكعب من المياه، موضحة أن الخطط التشغيلية لعمليات التوزيع اليومية لمياه الشرب تضمنت الضخ المستمر على مدار الساعة للحرم النبوى والمواقع الدينية، فيما بلغ معدل التوزيع اليومى أكثر من (604) آلاف متر مكعب.



وأضافت أن عدد فحوصات جودة المياه بلغت نحو (20628) فحصاً مخبرياً، فيما نفذت فرق التشغيل والصيانة أكثر من (2520) مهمة تشغيلية، وأكثر من (140) جولة ميدانية للمنطقة المركزية لضمان استمرارية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.



وأتاح المركز الوطنى السعودى للأرصاد بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى (سدايا) خدمة متابعة تنبيهات الإنذار المبكر عن حالة الطقس فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر تطبيق (توكلنا خدمات) بحيث يمكن للحجاج الاطلاع على حالة الطقس أولاً بأول وذلك فى إطار التعاون بين القطاعين بهدف توظيف البيانات والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية العاملة فى الحج.



وتشمل خدمة تطبيق "توكلنا خدمات" استعراض حالات الطقس لمناطق المملكة كافة من خلال التطبيق وخلال موسم الحج يمكن الاطلاع عليها فى المشاعر المقدسة على مدار الساعة وإرسال التنبيهات والتحذيرات من تقلبات أحوال الطقس من حيث الأمطار ودرجة الحرارة وحركة الرياح بوصف هذه الخدمة جزءًا من الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية ضمن تكاملها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.