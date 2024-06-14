شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يلتقى نظيره الفرنسى بمقر إقامته فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بمقر إقامته "ماسريا سان فرانشيسكو" بمدينة بارى الإيطالية، بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.



كان الرئيس الجزائرى قد وصل، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة بارى للمشاركة فى قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين فى العالم التى تنعقد اعتبارًا من اليوم حتى بعد غد السبت.



وأضاف البيان أن مشاركة الرئيس الجزائرى فى هذه القمة تأتى تلبية لدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.