شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يُعزى أمير الكويت فى ضحايا حريق منطقة المنقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، فى ضحايا الحريق الذى وقع فى إحدى البنايات بمنطقة المنقف.

وأعرب الملك عبدالله الثانى فى البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان حريق قد اندلع فى أحد المبانى فى منطقة المنقف أسفر عن وفاة 49 مقيما وإصابة 49 آخرين.