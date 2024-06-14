شكرا لقرائتكم خبر عن غارات "أميركية ـ بريطانية" على الحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون أن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارتين على مديرية الصليف في الحديدة غرب اليمن، وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون أن قصفا أميركيا - بريطانيا استهدف مجمعا حكوميا في مديرية الجبين في محافظة ريمة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

هذا وأعلنت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بعد حوالي 129 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية، نقلا عن رويترز.

يفيد تقييم أمبري بأن السفينة تتوافق مع “مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون”، بحسب رويترز.

يهاجم الحوثيون حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ نوفمبر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتسببت الهجمات في غرق سفينة فيما استولوا على أخرى، ولقي ثلاثة بحارة حتفهم في هجوم آخر.

تسيطر الحركة على العاصمة اليمنية والمناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.