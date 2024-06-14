شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيات وطفل فى قصف للاحتلال على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهِدت 3 فلسطينيات وطفل، مساء الخميس، في قصف شنّه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مدينة غزة، وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن 3 سيدات استُشهِدنّ نتيجة قصف منزل لعائلة البكري، قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة، بينما استُشهِد طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة جنوب شرقي حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، وغارة على مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، استشهِد 37232 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أُصيب 85037، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.