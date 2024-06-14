شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: استخدام أحدث الطائرات لخدمة الإسعاف الجوى خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، تخصيص أحدث الطائرات في العالم، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية المشاعر المقدسة خلال موسم الحج و تقديم خدمة الإسعاف الجوى، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن.

وأوضح مساعد قائد البعثة العميد طبيب بندر بن محمد الجعيد، أنه تم هذا العام تجهيز طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي لمستشفيات القوات المسلحة المساند، مؤكدًا أن الإخلاء الطبي يسعى دائمًا لمواكبة كل جديد في مجال الخدمة الطبية الجوية المتطورة، وجهزت كمستشفيات طائرة إسعافية تستخدم في الداخل والخارج، تضم غرفاً للعمليات والإنعاش والعناية المركزة ومختبرات ووحدات للأشعة، وجهاز أكسجين يعمل لمدة 4 ساعات داخل الطائرة.

ومن جهة أخرى، بدأ حجاج بيت الله اليوم الجمعة، التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الموافق الثامن من ذى الحجة.

وفى هذا اليوم، يذهب الحاج المفرد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المتمتع لكن بعد أن يحرم؛ لأنه قد تحلل من إحرامه بعد أداء العمرة.

ويستحب للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعا فليحرم بالحج، وليكثر الحجاج من التلبية "لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

ويصلي الحاج في مشعر منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع.

ويجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاج في هذه الحالة؛ لأنّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ نظرا للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر مني، حيث خاطبت غرفة شركات السياحة كافة الشركات المنفذة للحج للاحتياط بمشعر منى لعدم تزاحم الحجاج وحفاظًا على راحتهم وسلامتهم.