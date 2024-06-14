شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا موقعا للاحتلال فى تلال كفر شوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع السماقة التابع للاحتلال في تلال كفر شوبا اللبنانية بالأسلة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كما استهداف حزب الله استهداف موقع الرمثا في تلال كفر شوببا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان ردا على هجمات حزب الله على مناطق شمال إسرائيل.