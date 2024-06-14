شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف كادر طبى لخدمة الحجاج.. ومخيمات عازلة للضوء والحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية، أن هناك أكثر من 32 ألف كادر طبي وإداري لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، تم توزيعهم على مختلف المنشآت والمراكز الصحية؛ وفق "عكاظ".

ضمن هذا الكادر أكثر من 5000 طبيب من مختلف التخصصات على مدار الساعة في 183 منشأة صحية، منها 32 مستشفى، و151 مركزاً صحياً، و6 عيادات متنقلة مزودة بأحدث التقنيات الطبية؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت أكثر من 6400 سرير موزعة على جميع المستشفيات والمراكز، تشمل أسرة العناية المركزة والطوارئ، وأسرة مخصصة لضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

وفي السياق ذاته، جهزت أمانة العاصمة المقدسة مراكز للخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية، فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، استعداداً لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، إذ تم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية.

وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية وفق الخطط التشغيلية التي روعي فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، ومن أبرز تلك الخدمات ما أعلنته منظومة الصحة عن جاهزيتها من الكوادر البشرية والمنشآت الصحية لاستقبال وخدمة الحجاج.

من جهة أخرى، سجلت مدينة مكة المكرمة، أمس الخميس، أحمالاً كهربائية بلغت 5361 ميجاوات، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي 4451 ميجاوات، وبنسبة زيادة بلغت 20 %.

ويباشر مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة أعمال منظومة الخدمة الكهربائية في جميع المواقع الخاصة بالحج في مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، والتنسيق مع الجهات المختصة خلال موسم الحج هذا العام.