شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليابانى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مجلس المستشارين اليابانى "الغرفة العليا فى البرلمان"، اليوم الجمعة، قرارًا يطالب بوقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة، ويعارض تنفيذ عمليات عسكرية شاملة فى مدينة رفح جنوبى غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هذا القرار حظى بموافقة غالبية المشرعين فى الغرفة العليا بالبرلمان اليابانى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تبني مجلس النواب الياباني أمس قرار مماثل.

ويدعو مشرعو مجلس المستشارين الياباني الحكومة إلى العمل عن كثب مع الدول المعنية للتوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحث المجلس، الحكومة اليابانية على مواصلة جهودها الدبلوماسية لخفض تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو قد أكدت أن بلادها ستواصل العمل للتوصل لوقف لإطلاق النار واستغلال قمة مجموعة السبع المنعقدة هذا الأسبوع في إيطاليا لمعالجة هذه القضية.