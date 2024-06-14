شكرا لقرائتكم خبر عن ميلر: أموال الضرائب الفلسطينية لم يكن لإسرائيل احتجازها ولا ينبغى تأخيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الولايات المتحدة قرار وزير المالية الإسرائيلى باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التى تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات المحتجزين بالخطأ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر للصحفيين، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إنّ "تصرفات الوزير بتسلئيل سموتريش ليست مناسبة، لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطينى".

وأكد ميلر ضرورة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية على الفور.. مشيرا إلى أنه لم يكن ينبغى احتجازها ولا ينبغى تأخيرها.