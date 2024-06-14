شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: بث خطبة عرفة بلغات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بث جميع الخطب بالمسجد الحرام، عبر منصة منارة الحرمين وأثير FM، وتقدم بث الترجمة الفورية لخطب الجمعة بالمسجد الحرام بـ 10 لغات، كما تبث الترجمة الفورية لخطب صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وترجمة دروس المسجد الحرام، و ترجمة خطبة عيد الأضحى، وترجمة خطبة يوم عرفة، والبث المباشر (24) ساعة، إلى جانب بث الترجمة الفورية للبرامج والمبادرات لموسمَي العمرة والحج. وفق"سبق" .

ومن جهة ثانية، تُقدم خدمة الإرشاد المكاني لحجاج بيت الله الحرام بأكثر من 50 لغة، منها: الإنجليزية- الفرنسية- الملايوية- الفارسية- الأوردية-الروسية- الصينية- الهوسا- التركية- البنغالية وغيرها من اللغات.

ويندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية والإرشاد الزماني، وإثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المعارض، وإثراء تجربة القاصدين بالمعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، وتعريف المستفيدين على خدمات الترجمة المباشرة للخطب والدروس وخدمة البث المباشر الإلكتروني، وتوزيع السماعات اللاسلكية للقاصدين للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس.

وكان رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قد أكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات؛ يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ على نشر سماحة الدين الإسلامي وقيمه العليا، وإنسانيته ورحمته في جميع أنحاء العالم حيث تستهدف رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الوصول بخطبة عفة إلى مليار مسلم حول العالم.