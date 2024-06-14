شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" تعلن جاهزية مقرات ضيوف الرحمن فى المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن جاهزية مقرات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف البرنامج البالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة، وفق "واس".

وجهزت الوزارة مقار الضيوف في المشاعر المقدسة بلوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة ترحيباً بالمستضافين فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى جانب توفير جميع الخدمات والاحتياجات والكوادر البشرية حتى ينعم الضيوف بأمن وأمان ويتفرّغوا لأداء النسك بيسر واطمئنان.

من جهة أخرى، واصلت وزارة الصحة السعودية جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم الحج، حيث استفاد نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدّمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوَّعت بين عيادات طبية وتخصّصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

وأكدت الوزارة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدسة؛ لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.