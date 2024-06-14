الخليج اليوم .. 8000 كاميرا للمراقبة الأمنية في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني - وظف مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نحو 8000 كاميرا في المنطقة المركزية والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، موزعة على أكثر من 500 موقع للمراقبة اللحظية الهادفة إلى حفظ الأمن وتنظيم الحشود والخطة المرورية والطوارئ خلال موسم الحج.

متابعات على مدارس الساعة

وقال المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس لـ"العربية"، إن مركز القيادة والسيطرة هو القلب النابض لتنفيذ خطط قوات أمن الحج التي استعدت منذ وقت مبكر لتصل إلى مراحل متقدمة من الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، في الوقت ذاته لا زالت الجهود الأمنية مستمرة بما يتعلق بتوافد ضيوف الرحمن عبر مراكز الضبط الأمني والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة.deo

وأضاف المقدم الكريديس: "المركز مدعم بأحدث التقنيات ويعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القوات على أرض الميدان، فهناك ارتباط وثيق ومباشر مع القطاعات الأمنية لتوزيع المهام ومتابعة لحظية وفورية لإدارة حشود الحجاج، وتنفيذ الخطط الأمنية بشكل كامل، إضافة إلى الربط مع مركز العمليات الأمنية في المسجد الحرام، والربط المباشر مع مركز العمليات الموحد 911".

المراقبة المستمرة واللحظية في مركز القيادة

يذكر أن المركز يمتاز بعدة ممكنات تقنية حديثة، حيث تم عمل ثلاث منصات معتمدة على الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهي منصة "بصير" ومنصة "سواهر" ومنصة "الأمان العام والتحليلات المتقدمة" وهي تعتبر من ركائز الممكنات التي تساعد أصحاب الصلاحية من اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

مركز القيادة لأمن الحج