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الخليج اليوم .. هكذا الفرق.. يوم التروية بين الماضي والحاضر

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الرياض - كتب موسى القحطاني - الجيش الأميركي: تدمير قاربين وزورق مسير وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

بلغت 5361 ميجاوات.. مكة تسجل أحمالاً كهربائية هي الأعلى في تاريخ الحج الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

أملا في "علاج معجز" للربو.. ابتلاع الأسماك الحية بالهند الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

لقطات لتمساح بطول 14 قدماً وبطن منفوخ.. سحب امرأة للمياه وابتلعها الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

غروندبرغ يحذر من مخاطر التصعيد الاقتصادي باليمن الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

هكذا الفرق.. يوم التروية بين الماضي والحاضر الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

8000 كاميرا للمراقبة الأمنية في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

مدرب الجديد يرسم خطة "إبعاد" صلاح عن الفريق الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

العالم الهولندي يحذر.. زلزال قوي سيضرب 3 دول متوسطية الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

مشعر منى يبدأ في استقبال الحجاج لقضاء يوم التروية الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

معلومات جديدة عن كيفية عمل اللقاح الروسي الثوري لعلاج السرطان الجمعة ، ١٤ يونيو ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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