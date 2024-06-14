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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، علي باقري كني، فيما استعراض أوجه التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى بنظيره علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

 

وجرى أثناء اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.

 

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني،أكد أن العلاقات - الإيرانية تسير في الطريق الصحيح، وأضاف أن بلاده اتخذت "خطوات جادة" من أجل تعاون شامل مع السعودية، وتابع قائلا إن إيران والسعودية "لديهما إرادة جادة لخلق منطقة مستقرة في هذه الفترة الحرجة والظروف الراهنة الحساسة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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