شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن الحج تضبط 18 مخالفا لأنظمة الحج بمداخل مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد ومواطن خليجي و16 مواطنًا، لنقلهم 91 مخالفًا.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 18 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

وكان مدير الأمن العام السعودى الفريق محمد البسامي، قد شدد فى وقت سابق على ضبط وتغريم المُحرِمين غير حاملي تصاريح الحج حتى في أيام التشريق، مؤكداً أن رجال الأمن يعملون بكفاءة عالية لتتبع المخالفين، موضحًا أن المطلوب من الجميع احترام سياسات المملكة وتشريعاتها، وفق واس.

وأضاف البسامى، أن كل خططنا اليوم تهدف إلى راحة الحجاج، ونقدم كل ما يمكن أن يتم تقديمه لضيوف الرحمن، لكن في نفس اللحظة فإن رجال الأمن ورجال قوات أمن الحج جاهزة لردع كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج، فواجبنا هو تمكين الحجاج وفي الوقت نفسه منع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج وأمن الوطن.