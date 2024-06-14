شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول بوزارة الصحة السعودية أثناء خدمته ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أحد منسوبي وزارة الصحة "عبدالله الحارثي، الذي توفي في المشاعر المقدسة أثناء أدائه لعمله في خدمة الحجاج مشرفاً للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى.

وقال الجلاجل فى تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس": توفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن رحلة عطاء طويلة؛ أخلص فيها لرسالته وصنع خلالها عظيم الأثر في حياة الكثيرين، غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهة أخرى، نعى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، وفاة الحارثي، مدونين الكثير من العبارات المؤثرة والحزينة في وداع الرجل، الذي وصفه عاملون وزملاء له في المشاعر المقدسة بكريم الأخلاق وتميزه في العمل، وتفانيه في مهنيته التي قضاها في خدمة ضيوف الرحمن.

ووصف زملاء الراحل الحارثي في العمل بعبارة: "فقيد الحج، وأحد رموز مشعر منى"، نظير أدائه المهني المتميز في تنظيم العمل وعلاقته الطيبة مع كافة العاملين في قطاع الصحة بالمشاعر المقدسة".