شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصدر قرارا يطالب "الدعم السريع" بإنهاء حصار الفاشر بالسودان ووقف القتال فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس الأمن الدولى، قرارا يطالب "قوات الدعم السريع" بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية، كما شدد على الفورى للقتال ونزع السلاح وخفض التصعيد فى عاصمة ولاية شمال دارفور وما حولها.

ودعا المجلس - في القرار الذي اعتمد بأغلبية 14 صوتا، وامتناع روسيا عن التصويت - إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، بدعم من آليات الوساطة المحلية.

وطالب المجلس، جميع "أطراف النزاع" بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك عن طريق السماح لأولئك الذين يرغبون في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانًا بالقيام بذلك - وطلب تسهيل الوصول السريع والآمن والمستدام دون عوائق والمستدام للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين.

كما طلب المجلس من الأمين العام - بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين - تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، وشجع عمل مبعوثه الشخصي إلى السودان، رمضان لعمامرة، مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في تعزيز السلام في ذلك البلاد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الفاشر، الواقعة في إقليم دارفور الشاسع القاحل في البلاد، ظلت تحت الحصار طوال الشهر الماضي. وقد لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين؛ هربًا من تقدم قوات الدعم السريع في أماكن أخرى من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، هاجمت قوات الدعم السريع أكبر مستشفى في المدينة ونهبته، بينما قضت قذيفة على ثمانية متطوعين شباب في مطبخ للفقراء. ووصف أحد السكان المحليين كيف تم إطلاق النار على سائق سيارة إسعاف وتوفي فيما بعد بينما كان يحاول مساعدة امرأة حامل في مخيم للاجئين.

ونقلت الصحيفة روايات السكان عن الوضع الذي وصفوه بـ "الرهيب"، وقالوا إن الناس مرعوبون "قوات الدعم السريع منتشرة في كل أنحاء المدينة وتقصف الأحياء".

ويعيش في الفاشر، مليونا ساكن و800 ألف مدني نزحوا بسبب القتال. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية تعمل في أحد مستشفيات المدينة قبل أن يتم اقتحامها ونهبها من قبل عناصر قوات الدعم السريع. وأضافت أنه لا يوجد الآن سوى مستشفى واحد يعمل في المدينة.

وقال ميشيل أوليفييه لاشاريتيه، رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود - في بيان - "لحسن الحظ، تم بالفعل إجلاء معظم المرضى من المستشفى الجنوبي قبل غارة قوات الدعم السريع، وتمكن المرضى والموظفون الباقون من الفرار. لكن تظل الحقيقة أن المستشفيات لم تسلم من أحد".

وقالت المنظمة إن الآلاف فروا من المدينة إلى مخيم للاجئين على بعد حوالي 10 أميال يضم بالفعل 300 ألف شخص. ووصفت الوضع داخل المدينة بالفوضوي والخطير، مما يجعل من الصعب تقييم احتياجات الناس وتنظيم الدعم.

وفي رسالة لتوضيح الدعم للقرار، وصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الوضع في السودان بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وقالت إن أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وقالت الأمم المتحدة أيضا إن نحو خمسة ملايين شخص على شفا المجاعة.

