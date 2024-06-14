شكرا لقرائتكم خبر عن يشارك به 2000 إعلامى.. وزير الإعلام السعودى يؤكد أهمية دور الإعلام فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسري، مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، وتابع الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في مشعر عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية الوقوف بعرفة، ثم انتقل إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الأستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة.

كما زار المركز الإعلامي الذي جهزته وكالة الأنباء السعودية (واس) بمشعر عرفات، ويشمل التجهيزات الإعلامية اللازمة لتسهيل العمل الإعلامي لجميع الصحفيين المحليين والشركاء الدوليين، وبعدها انتقل إلى مقر الوزارة في منى، ووقف على جاهزية أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما زار مركز وكالة (واس) في مشعر منى.

وأكد الدوسرى أهمية الدور الذي يقوم به الإعلاميون في إبراز جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتيسير على حجاج بيته الكريم.

يذكر أن هناك 2000 إعلامي من 150 دولة؛ يقومون بتغطية موسم الحج هذا العام عبر تقنية رقمية وتجهيزات متطورة ، نفذها ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة، الذي يفتح أبوابه للزوار حتى الـ 10 من ذي الحجة.