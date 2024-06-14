شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودى: إطلاق مبادرة "انسياب" لقياس حركة مرور حافلات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب" بنسختها المتطورة، التي تهدف لقياس انسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة "ذكاء" لقياس الحركة لحظيًّا، وذلك من خلال طائرات "الدرونز" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفق "واس" .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن مبادرة "انسياب" التي أطلقتها الهيئة تعمل على قياس انسيابية حركة تنقل الحافلات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف قياس أكثر من 25 مؤشرًا، أبرزها قياس متوسط زمن الرحلة للحافلات، ومؤشر متوسط زمن الانتظار في المحطات، ومؤشر متوسط الانبعاثات الكربونية، ومؤشر متوسط مستوى الخدمة، ومؤشر متوسط الكثافة المرورية على الطرق.

وأوضح أن مثل هذه التجارب الحديثة تعمل على التحسين المستمر تقنيًّا والاستفادة مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة وسلسلة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تقنية النظارة الافتراضية لمساعدة المراقبين الميدانيين على التأكد من نظامية الحافلات، وحصولهم على الاشتراطات النظامية؛ مثل: نظافة المركبة، وتراخيص بطاقات التشغيل، وكذلك الحصول على بطاقة سائق حافلة بشكل نظامي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على هذه التقنية؛ حرصًا منها على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم، وتحسين تجربة تنقلهم عبر الحافلات.