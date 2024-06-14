" إخفاء صدام حسين" في مهرجان عمان السينمائي الدولي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من عمان: يقام مهرجان عمان السينمائي الدولي خلال من 3 إلى 11 تموز (يوليو) 2024، وتتميز دورة المهرجان هذا العام بالغني والتنوع في الأفلام المنتظر عرضها، إلى جانب الأنشطة المخصصة لمحترفي السينما.

وسوف يحظى الحضور بفرصة التفاعل مع المخرجين، والممثلين، والممثلات، والخبراء الدوليين، والمنتجين، مما يجعل هذه النسخة حدثًا لا يُفوَّت لعشاق السينما والمحترفين في هذا المجال.

53 فيلماً من 28 دولة

يتضمن برنامج الأفلام للمهرجان 53 فيلماً من 28 دولة منتجة ومشاركة في الإنتاج، ويشمل مزيجاً من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية العربية والدولية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة العربية.

تم اختيار هذه الأفلام بعناية من بين مئات المشاركات، لتقديم تجربة سينمائية فريدة، حيث يعرض أفلاماً قد لا تصل إلى دور العرض التجارية في الأردن.

جميع الأفلام هي عروض أولى في الأردن صدرت بين عامي 2023 و2024. من بين هذه الأفلام، سوف يتم عرض 12 فيلمًا لأول مرة في العالم العربي.

سيعرض فيلمان لأول مرة عالميًا، وهي العروض الأولى على الإطلاق لهذه الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض 5 أفلام لأول مرة دوليًا، وهي العروض الأولى لهذه الأفلام خارج بلدها الأصلي.

الجوائز والسوسنة السوداء

بالإضافة إلى الجوائز القيمة المختلفة، ستتنافس الأفلام في أربع أقسام للحصول على جائزة السوسنة السوداء المرموقة وجوائز نقدية. سيتفاعل زوار المهرجان مع المخرجين في مناقشات متنوعة بعد العروض.

ستتنافس الأفلام المشاركة على جائزة "السوسنة السوداء" عبر أربع فئات تنافسية، 3 من هذه الفئات تمنحها لجان تحكيم وهي: أفضل فيلم روائي عربي طويل (سبعة أفلام)، أفضل فيلم وثائقي عربي طويل (سبعة أفلام)، وأفضل فيلم قصير عربي (16 فيلماً).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح جائزة الجمهور للفيلم الفائز في قسم "الأفلام غير العربية" (سبعة أفلام).

أين تعرض الأفلام؟

ستُعرض الأفلام في تاج سينما، المسرح المكشوف في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو. للوصول إلى جمهور أوسع في الأردن، سيتم تنظيم عروض إضافية في مختلف المحافظات.، وسوف تكون التذاكر متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني www.aiff.jo ابتداءً من يوم الأثنين 24 حزيران (يونيو)

الأفلام العربية الروائية الطويلة:

- وحشتيني من إخراج تامر روجلي - مصر

- وراء الجبل من إخراج محمد بن عطية - تونس

- المرهقون من إخراج عمرو جمال - اليمن

- إن شاء الله ولد من إخراج أمجد الرشيد - الأردن

- عصابات من إخراج كمال الأزرق – المغرب

- كواليس من إخراج عفاف بن محمود، خليل بن كيران - المغرب، تونس

- أنيماليا من إخراج صوفيا علوي - المغرب

الأفلام العربية الوثائقية الطويلة:

- حلوة يا أرضي من إخراج سارين هايربديان - الأردن

- هوليوود جيت من إخراج إبراهيم نشأت - مصر

- إخفاء صدام حسين من إخراج هلكوت مصطفى - العراق

- مكاين الروح من إخراج حميدة عيسى - قطر

الأفلام العربية القصيرة:

- حلاوة مرة من إخراج زاهر سمير قصيباتي – سوريا

- سموكي أيز من إخراج علي علي – مصر

- رولينج من إخراج عمر الطاهر – الأردن

- عصفور كشاف من إخراج دوان القاوقجي – لبنان

- سكون من إخراج دينا ناصر – الأردن

- في قاعة الانتظار - معتصم طه – فلسطين

- حمل، خروف وغربان من إخراج أيمن حمو – المغرب

- سوكرانيا 59 من إخراج عبدالله الخطیب – فلسطين

- الحرش من إخراج فراس الطيبة – الأردن

- ملح البحر من إخراج ليلى بسمة – لبنان

- وذكرنا وأنثانا من إخراج أحمد اليسير – الأردن

- ليني أفريكو من إخراج مروان لبيب – تونس

- أن أندُرَ من إخراج إليو طربيه – لبنان

- الترعة من إخراج جاد شاهين – مصر

- طلب زواج - ناديا الخاطر – قطر

- الرحلة - هانية باخشوين – المملكة العربية السعودية

الأفلام الأجنبية:

- قضية الغريب من إخراج براندت أندرسن - الولايات المتحدة الأمريكية

- ملاحظات من عالم الخراف من إخراج كارا هولمز – أيرلندا

- الفتيات بخير من إخراج إتساسو أرانا – إسبانيا

- الحلم والموت من إخراج نيلسون يو – سنغافورة

- زوجي المسلم من إخراج دانييل بارنوي وألكسندرا ليزيتا بارنوي – رومانيا

- بانيل وأداما من إخراج راماتا-تولاي سي – السنغال

- التعامل مع الموتى الأحياء من إخراج ثيا هفيستندال – النرويج

موعد مع السينما الفرنسية العربية:

أفلام روائية:

- بنات ألفة من إخراج كوثر بن هنية – تونس

- كذب أبيض من إخراج أسماء المدير – المغرب

- الثلث الخالي من إخراج فوزي بنسعيدي – المغرب

- ما فوق الضريح من إخراج كريم بن صالح – الجزائر

- حتى لو ذهبت إلى القمر من إخراج لوران رودريغيز – فرنسا

أفلام قصيرة:

- فيلم قصير عن الأطفال من إخراج ابراهيم حنظل – فلسطين

- المفتاح من إخراج راكان مياسي – فلسطين

- حقبات من إخراج ملاك أبو حمدة – فلسطين

- 3350 كم من إخراج سارة القنطار – سوريا

- باي باي بنز بنز من إخراج مأمون رطل بناني وجول روفيو – المغرب، فرنسا

- صوت الآخرين من إخراج فاطمة قاسي – فرنسا

إضاءة:

- اي طبريا من إخراج لينا سويلم - فلسطين

- باب الشمس، الرحيل والعودة من إخراج يسري نصر الله – مصر

- هجان من إخراج أبو بكر شوقي – مصر

- من المسافة صفر – 22 فيلم قصير – فلسطين