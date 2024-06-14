شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل قاتلة الطفولة.. واقع مر للأطفال فى غزة تحت العدوان.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

قال المكتب الإعلامي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 15694 طفلا في القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى، واستعرض المكتب في بيان اليوم الجمعة الأرقام الخاصة بالضحايا الشهداء من الأطفال في القطاع وجاءت كالتالى:

15,694 طفلا قتلهم الاحتلال.

نحو 34,000 طفل أصيبوا.

3,600 طفل مفقود تحت الأنقاض.

نحو 1,500 طفل فقدوا أطرافهم أو عيونهم أو بعاهة مستدامة بسبب الإصابة.

مالا يقل عن 200 طفل مختطف لدى الاحتلال.

17,000 طفل أصبحوا أيتام، 3% منهم فقدوا كلا الوالدين.

أكثر من 700,000 طفل نزحوا قسرا عن أماكن سكناهم.

نحو 650,000 طفل فقدوا منازلهم بعد أن دمرها الاحتلال.

625,000 طفل أجبرهم العدوان على ترك مقاعد الدراسة، وضياع العام الدراسي.

98% من أطفال غزة لا يجدون مياه صالحة للشرب، ويعتمدون على أقل من 3 لترات مياه يوميا.

3,500 طفل مصاب بمرض مزمن، معرضين للموت بسبب سوء التغذية وعدم توفر العناية الطبية اللازمة.

60,000 جنين في بطون أمهاتهم، معرضين للإجهاض والموت أو لتشوهات خلقية بسبب تأثيرات القنابل والمتفجرات.

نحو 40,000 طفل رضيع لم يحصلوا على التطعيمات واللقاحات اللازمة بشكل منتظم.

82,000 طفل ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية، 35% منهم يعانون أعراض حادة.

33 طفل فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية.

450,000 طفل معرضين للإصابة بسرطان الصدر وأمراض الجهاز التنفسي، بسبب الاعتماد على حرق مخلفات الركام لإعداد الطعام.

جميع أطفال غزة معرضين للإصابة بالأوبئة والأمراض المعدية، بسبب انعدام مقومات النظافة الشخصية والاكتظاظ في مناطق النزوح والإيواء.

جميع أطفال غزة يعانون صدمات نفسية ومشكلات سلوكية كالخوف والقلق والاكتئاب بسبب العدوان.