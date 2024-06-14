الخليج اليوم .. حجاج الدولة يتوافدون على مشعر "منى" لقضاء يوم التروية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توافد حجاج دولة الإمارات على مشعر منى وسط جهود حثيثة من مكتب شؤون الحجاج لتسكينهم في مخيماتهم، وتوفير كل ما يلزم لتأمين سلامتهم وراحتهم.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم موضحاً أن الفرق الطبية أجرت مسحاً طبياً على الحجاج قبيل المغادرة للاطمئنان على سلامتهم وقدرتهم على بدء التوافد للمشاعر المقدسة دون أي أعراض.

وأضاف أن مكتب شؤون الحجاج أنهى الاستعدادات كافة الخاصة بتأمين مخيمات الحجاج تمهيداً لتسكينهم وتأمين احتياجاتهم خلال أدائهم للمناسك في منى، وعرفات، ومزدلفة، مؤكداً جاهزية فرق العمل في المكتب.

وقال الدرعي إن الأعمال التحضيرية سارت وفق الخطط التي وضعت مسبقاً على مستوى تأمين الخدمات الميدانية إضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة.

ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج إلى المتابعة المتواصلة للقيادة الرشيدة التي أكدت ضرورة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم.

وأثنى الدرعي على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج ، منوها بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميدانية في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إداريا وإشرافيا.