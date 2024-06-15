شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعيد 256.481 حاجا بتأشيرات غير نظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أنه تم إخراج وإعادة 256.481 زائرا من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج من أواخر شهر مايو حتى اليوم.

وأوضح الشلهوب، في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1445هـ/2024 أن "الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير على أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بحزم مع كل من يخالف ذلك".

وأضاف أنه "تم ضبط 6.135 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مدينة مكة المكرمة من 1445/10/10هـ حتى اليوم، فيما تم إخراج وإعادة حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج، والذين بلغ عددهم 256.481 زائرا من يوم 15/ 11/ 1445 حتى تاريخ اليوم، بينما بلغ إجمالي عدد ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج 159 مخالفا من يوم 25/ 11/ 1445حتى تاريخ 1445/12/7".

وأكد العقيد الشلهوب أن "مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" في منطقة مكة المكرمة تلقى 282.450 مكالمة من 1 / 12 / 1445هـ حتى اليوم، تنوعت ما بين البلاغات الأمنية والاستفسارات الخدمية والعامة وتم معالجتها كاملة".

كما ذكر أن الجهات الأمنية والحكومية المشاركة وبكامل استعداداتها ستستمر في تنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة في مناسك موسم حج هذا العام، واستمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها للتحقق من حصول حجاج الداخل على التصاريح اللازمة للحج في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج".

وأشار متحدث وزارة الداخلية السعودية إلى أن "إجمالي عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها بلغت 160 حملة من يوم 20/ 10/ 1445 هـ، والمركبات التي تم إعادتها 135.098 مركبة من يوم 25/ 10/ 1445 هـ، وبلغ عدد من تم إعادتهم من غير المقيمين بمكة المكرمة 250.381 شخصا من يوم 25/ 10/ 1445هـ".

وأعلن عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة، واكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها تمهيدا للتصعيد منها للوقوف بعرفات.