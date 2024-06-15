شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يصل إيطاليا للمشاركة فى قمة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الجمعة، إلى إيطاليا في زيارة عمل يشارك خلالها في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي انطلقت في إيطاليا.

وتأتي مشاركة آل نهيان تلبية لدعوة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري للمجموعة.

حيث دعت إيطاليا عدة أطراف أخرى للمشاركة مثل الجزائر والسعودية والإمارات وغيرها، علما أن ولي العهد السعودي اعتذر على المشاركة بسبب ارتباطات داخلية تتعلق بـ"موسم الحج" حسب ما أشير في الإعلام السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ابتداء من أمس الخميس، تستضيف بلدة (بورغو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية".

وسيجمع هذا الحدث زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا) بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل حول: إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.