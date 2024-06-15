شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك رصيف غزة العائم للمرة الثانية بسبب الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تفكيك رصيف غزة العائم - الذى أنشأته بغرض إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر البحر المتوسط - بسبب "الأمواج العاتية"، ونقله للمرة الثانية إلى ميناء أسدود الإسرائيلى.

وقالت "سنتكوم" - في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، "بسبب ارتفاع أمواج البحر، ستتم إزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطىء مدينة غزة؛ وسحبه مرة أخرى إلى أسدود، وتعد سلامة أفراد خدمة الرصيف أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأمواج العاتية المتوقعة".

وأضافت: أنه لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، بل هو ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل.. مشيرة إلى أنه بعد انقضاء الفترة التي يتوقع أن تشهد أمواجا عاتية، سيعاد وضع الرصيف بسرعة لموقعه على ساحل غزة ومواصلة إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة.

وفي وقت سابق من شهر يونيو ، تعرض الرصيف لأضرار، وكان لابد من سحبه إلى أسدود لإجراء إصلاحات استغرقت أكثر من أسبوع، ونقل إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنف عملياته السبت الماضى لكنه توقف عن العمل اضطراريا مرة أخرى بسبب أمواج البحر العاتية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

