الخليج اليوم .. تحضيرات لبيع رؤوس أثرية يمنية بمزاد عالمي في لندن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الباحث اليمني المتخصص بتتبع آثار اليمن، عبدالله محسن، إن دار كريستيز للمزادات في لندن تعرض مطلع يوليو القادم، مجموعة مختارة من القطع الأثرية من الثقافات القديمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأحمر، منها تحفتان أثريتان من اليمن.

وأوضح الباحث محسن في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن التحف تشمل تمثال رأس سيدة يمنية فاتنة من القرن الأول قبل الميلاد، ارتفاعه 19 سم. وهو من مقتنيات تشارلز إيد، اشتراه في 16 مايو 1972 من مزاد كريستيز لندن، للآثار والمجوهرات الكلاسيكية والمصرية والغربية الآسيوية.

وأضاف: "من بين المعروضات تمثال رأس وعنق رجل من آثار اليمن من القرن الأول قبل الميلاد، ارتفاعه 18 سم، من مقتنيات غاليري أورينت أوكسيدنت، باريس، في عام 1988".

وكانت دار كريستيز باعت في أبريل 2008، صفحتين من مخطوطة القرآن الكريم بمبلغ 5 ملايين دولار تقريباً، وهي من النسخ التي كتبت في عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وبعثت نسخ منها إلى صنعاء وعواصم أقاليم أخرى.

كما باعت أيضا في أبريل 2000 علبة طعام فريدة من اليمن (الدولة الرسولية) من النحاس المطلي بالفضة.

وفي 8 يونيو 2007 تم بيع تمثال برونزي من آثار اليمن مجوف مكتمل لأنثى واقفة، ارتفاعها نصف متر تقريباً، بقيمة وصلت لأكثر من نصف مليون دولار.

وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا في الأعوام الأخيرة، جراء الحرب وتم بيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل.