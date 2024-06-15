شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية تستضيف ذوى الشهداء والمصابين من القوات المسلحة بالمملكة واليمن لأداء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف وزارة الدفاع السعودية ممثلة فى قيادة القوات المشتركة، عددًا من ذوى الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية ودول التحالف فى عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" لأداء فريضة الحج.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، سخرت قيادة القوات المشتركة كافة الخدمات والتسهيلات والإمكانات ليؤدي الحجاج من ذوي الشهداء والمصابين مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشكلت القوات المشتركة، فرق عمل مهمتها العناية بالحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجهم، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوجه إلى صعيد عرفات، ويؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.