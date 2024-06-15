شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة الـ47 درجة.. مراوح الرذاذ تلطف الأجواء بمحيط جبل الرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء في محيط جبل الرحمة في مشعر عرفات، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المشاعر المقدسة وصلت إلى 47 درجة مئوية.

وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع إشراقة صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ومن جانبه قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل عن تفاصيل حالة الطقس بالمشاعر المقدسة ، وفق "سبق" .

وأوضح العقيل، أن الأجواء بمشعر عرفات تكون حارة إلى شديدة الحرارة، لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر مع صباح اليوم السبت حول ارتفاع في درجات الحرارة، والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.

وحذر العقيل ضيوفَ الرحمن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لتفادي الإجهاد الحراري واتباع تعليمات وزارة الصحة.

ورصدت الصور عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات؛ حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: "خذوا عني مناسككم".

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث بات فيها وصلى الفجر.