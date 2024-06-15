شكرا لقرائتكم خبر عن كيت ميدلتون تشارك فى حفل "استعراض الراية" بأول ظهور لها منذ إصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تشارك أميرة ويلز كيت ميدلتون فى فعالية رسمية، السبت، بصحبة عائلتها ستمثل أول ظهور علنى لها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان فى مارس الماضى.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن كيت ميدلتون أعلنت مشاركتها فى احتفال استعراض الراية، وهو احتفال سنوى تشهده العاصمة البريطانية لندن كل عام بمشاركة الجيش البريطانى ضمن الاحتفالات بعيد الميلاد الرسمى لملك بريطانيا الملك تشارلز.

ومن المقرر أن تشاهد كيت العرض العسكرى بصحبة عائلتها، كما من المتوقع أن تظهر فى شرفة قصر باكنجهام، وإن كان من الممكن إجراء تعديل على الخطط استنادا إلى حالتها الصحية. وتم إبلاغ داوننج ستريت ومكتب الحكومة بقرار كيت الحضور.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الملك تشارلز الثالث مسرور لأن الأميرة ستحضر الفعاليات المقررة السبت، ويتطلع بشدة لكل عناصر هذا اليوم.

وفى رسالة نشرتها الجمعة قبيل ظهورها المتوقع، قالت كيت إنها تحرز تقدما فى العلاج الكيماوى؛ لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وأردفت "في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم. لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر".

وكانت كيت قد أعلنت فى مارس الماضى أنها تخضع لعلاج كيماوى وقائى، والذى لا يزال مستمرا حتى الآن. ولا تمثل مشاركتها فى احتفال استعراض الراية عودة كاملة إلى ارتباطاتها العامة. ولن تحضر كيت وساك الرباط أو رويال إسكةت الاسبوع المقبل.

وربما تقرر كيت حضور بعض الفعاليات على مدار فصل الصيف، عندما تشعر بأنها قادرة على ذلك، وبدعم وتوجيه الفريق الطبى. ولكن يقال إنها تعطى الأولوية لتعافيها. ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن ارتباطات محددة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن كاثرين بدأت العمل قليلا من المنزل، وأنها وفريقها الطبى أوضحا عودتها للحياة الطبيعية وقيامها ببعض الأمور التى تستمع بها هو جزء من تعافيها.