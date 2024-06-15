شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السعودية توضح طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة السعودية عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن أعراض الإجهاد الحراري تبدأ بالغثيان والصداع والتعرق والعطش الشديد،

ووجهت الوزارة نصائح فى حال الشعور بهذه الأعراض، أهمها شرب الماء البارد مع الانتقال إلى مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس، ورش الجسم برزاز من الماء.

وأشارت الوزارة عبر منصتها إلى المقصود بالإجهاد الحرارى وكيفية التعامل معه في حال الإصابة، وحثت الحجاج على حمل المظلة أثناء أداء المناسك، والحرص على ارتداء ملابس فاتحة "للنساء" وشرب الماء بانتظام.

ومن جهة أخرى، سبق أن وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من النصائح المهمة لضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، قدر الإمكان فى المشاعر المقدسة.

ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام لحماية أنفسهم من ضربة الشمس خلال أداء المناسك عبر تجنب الخروج نهارًا إلا في حالات الضرورة، وعدم الخروج دون مظلة للحماية، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.



ونوهت بأن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستدعي إسعاف المصاب بسرعة.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي؛ قد أشار فى تصريحات سابقة له، أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يعد من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام. وقال لذا نؤكد على الحجاج، أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية.