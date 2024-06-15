شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إسرائيلى:مقتل 8 جنود فى قطاع غزة جراء احتراق عربة مدرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع خدشوت بزمان العبري إن ثمانية جنود إسرائيليين قتلوا جراء احتراق عربة مدرعة بشكل كامل، بفعل استهدافها، بقذيفة مضادة للدروع فى قطاع غزة.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى بيانا رسميا بخصوص الأمر، لكن إذاعته أفادت بأن "إصابات وقعت في صفوف الجيش بعد صعود آلية عسكرية على عبوة ناسفة في رفح".

فيما أعلنت فصائل فلسطينية اليوم السبت، إن مُقاتليها استهدفوا جرافة إسرائيلية، من طراز "دى 9"، بقذيفة "الياسين 105"، فى الحى السعودى، غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز