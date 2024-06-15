شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام للحجاج.. تجنبوا الركوب فوق أسطح السيارات عند النفرة إلى مزدلفة والان مع تفاصيل الخبر

دعا المجلس الصحي السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب الركوب فوق أسطح السيارات والحافلات؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وقال المجلس عبر حسابه في منصة "إكس": أخي الحاج لسلامتك وسلامة الآخرين؛ تجنب الركوب فوق أسطح السيارات والحافلات، وخاصة عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسياً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا مع إشراقة صباح اليوم السبت، إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ورصدت الصور عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات؛ حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

وأدى حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: "خذوا عني مناسككم".