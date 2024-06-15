شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة السعودية تساهم مع قوة أمن الحرم فى إدارة حشود الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

تواصل فتيات الكشافة السعودية المشاركات في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع قوة أمن الحرم المكي؛ مهمة إدارة حشود الحجاج، من خلال ما يقدمونه من خدمة إنسانية بالمسجد الحرام بتنظيم الطائفين وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، والتي تتركز في المصليات النسائية من أجل الدخول إليها والخروج منها بسلاسة، وكذا إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وفق "سبق" .

وأوضحت قائدة معسكر فتيات الكشافة القائدة غادة بنت عبدالله المطيلق، أن شغف فتيات الكشافة السعودية، وحب عمل الخير، وخدمة الآخرين؛ مكن الفتيات من التميز في تلك المهمة، فضلًا عن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود التي تمتد لسنوات طويلة مكنت منسوبيها من الحصول على خبرات مميزة يتمّ تطويرها كل عام عبر مراحل زمنية ومكانية وتقنية.

يذكر أن المرأة السعودية تشارك منذ سنوات في خدمة الحجاج عبر مؤسسات الطوافة، لكنهن تواجدن في حج هذا العام بصورة أكبر في المشاعر المقدسة للعمل على قيادة تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء تجربتهم بالتعريف بثقافة وتراث المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.