شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة: عدد الحجاج للعام الحالى مليون و833 ألفا و164 حاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام بلغ 1.833.164 حاج وحاجة قدموا من أكثر من 200 دولة، وفق "واس" .

كما أكد نجاح خطط تصعيد الحجاج من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات، مشيدا بجهود الجهات المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن .

ومن جهة اخرى كان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، قد أكد انخفاض حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج هذا العام، مرجعا ذلك إلى تكثيف حملات التوعية وجاهزية الفرق الطبية وانتشارها لتقديم الخدمات الصحية بشكل أسرع، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام الحجاج باستخدام المظلة وشرب كميات كافية من المياه والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة كأهم طرق للوقاية من أشعة الشمس.

وأضاف الجلاجل، وفق قناة "الحدث"، أن حالات الإجهاد الحراري في معدلاتها الطبيعية حيث بلغت حتى الآن 151 حالة، وتعاملت معها الفرق الطبية وجرى اتخاذ إجراءات العلاج المناسبة ونقل بعض الحالات من جبل الرحمة عن طريق الإسعاف الجوى.