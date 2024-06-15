شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها المباشرة من عدن إلى الكويت بعد توقف دام 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم /السبت/، عبر مطار عدن الدولى، تدشين خط رحلة عدن - الكويت - عدن، عقب توقف دام أكثر من تسع سنوات جراء الحرب التى أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن وزير النقل اليمنى الدكتور عبدالسلام حُميد قوله عقب التدشين، أن الوزارة حريصة على تعزيز دور نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية كناقل وطني، ودعمها بالقرارات والتوجيهات من الحكومة والوزارة لتمكينها من حماية مواردها واصولها وتعزيز أسطولها الجوي، مشيرا إلى ماتبذله الوزارة بالتنسيق مع قيادة الشركة من جهود كبيرة مع سلطات الطيران فى الإقليم لاستعادة الرحلات الجوية إلى المطارات التى كانت تعمل فيها قبل الحرب التى أشعلتها المليشيات الحوثية، مشيداً بجهود قيادة اليمنية وإنجازاتها ونجاحاتها للنهوض بالشركة وتطوير نشاطها وتحسين خدماتها لما يعود بالنفع على المجتمع.



من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، أهمية تدشين هذه الخط المهم الذى يوفر من خلاله راحة وتسهيل للمغتربين من سهولة السفر والالتقاء بأهلهم وأسرهم بخط مباشر عدن - الكويت - عدن، وتمكينهم من السفر فى أى وقت خلال العام وبحسب ظروف العمل عبر الجسر الجوى المباشر بالناقل الوطني، مشيداً بمواقف دولة الكويت الشقيقة الذى سهلت الحصول على موافقة التشغيل، موضحاً أن الشركة تستعد لتدشين خط الدوحة ودبى بالقريب العاجل وترجمة الخطط المستقبلية لديها بفتح خطوط عبر إفريقيا.