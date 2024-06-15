الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل فى غزة يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم /السبت/، إن أكثر من 50 ألف طفل فى قطاع غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.



وأضافت الوكالة، على منصة (إكس)، أنه مع استمرار القيود على المساعدات، لا يزال سكان غزة يواجهون "مستويات يائسة من الجوع"، مُشيرة إلى أن فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، و"لكن الوضع كارثي".



يُذكر أن الأوضاع الإنسانية ومُعاناة المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمُستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمُصابين من السفر إلى الخارج لتلقى العلاج.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألفا و296 فلسطينيًا، وإصابة 85 ألفا و197 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.