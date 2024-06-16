شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية: نفرة جميع حجاج القرعة إلى المزدلفة تمت سريعا وفقا للوقت المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس بعثة الحج الرسمية، نجاح نفرة حجاج القرعة من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة.



وقال رئيس البعثة - في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - إن نفرة حجاج القرعة تمت في الوقت المخطط له من قبل البعثة، مشيرا إلى أن جميع حجاج القرعة غادروا صعيد عرفات الطاهر مع حلول صلاة العشاء.



ولفت إلى أن نجاح نفرة الحجاج إلى المشعر الحرام في وقت قياسي؛ يعود إلى الموقع الجديد المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذي يتوسطه مواقف للحافلات؛ وهو ما ساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة.



وأكد أنه لن يسمح لأي حاج من غير حجاج القرعة، بالدخول للمخيمات في مشعر منى، لافتا إلى أن البعثة اعتمدت لأول مرة هذا العام نظام التسكين الإلكتروني في مخيمات البعثة في منى وعرفات؛ وذلك لمنع دخول غير أعضاء البعثة للمخيمات، وبالتالي ضمان حصول كل حاج على المساحة المخصصة له، موضحا في الوقت نفسه، أنه سيتم تسكين الحجاج من خلال الكشف على الباركود الخاص بكل حاج، والموجود على أسورة المعصم الخاصة به، قبل دخوله المخيم الخاص به في مشعر منى.



وشدد مجددا على عدم السماح لأى حاج من خارج بعثة القرعة بالتواجد داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، مناشدا ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات الهوية والأساور التى تم تسليمها لهم.



وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، قد أعلن - في صباح السبت - نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله؛ لأداء الركن الأعظم من الحج، موضحا أن المشرفين على جداول التصعيد بغرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، قد تلقوا إخطارات من مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.