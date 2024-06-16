شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يملؤون "صحن المطاف" لأداء طواف الإفاضة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل لتسيير حركة الحشود دون زحام أو تدافع، حيث امتلأت ساحات صحن المطاف اليوم بضيوف الرحمن من الحجاج لأداء طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج.

وشهد صحن المطاف انسيابية كبيرة لحركة الحجيج وسط خطة ميدانية وإرشادية ووقائية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة، أجواء إيمانية وروحانية ومنظومة خدمات متكاملة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" وهم يعيشون الأجواء الإيمانية،

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة؛ اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، ويبدأ بعد طلوع شمس يوم العيد، و لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة،