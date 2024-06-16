شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: سقوط شهيد فى قصف إسرائيلى استهدف حى الزيتون جنوب شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، بتجدد اطلاق آليات الاحتلال النار شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، كما أكدت سقوط شهيد في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.