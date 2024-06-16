شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يواصل ملاحقة فلول الميليشيات الإرهابية فى شبيلي الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجيش الصومالي، اليوم الأحد ملاحقة فلول الميليشيات الإرهابية في إقليم شبيلي الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات جورجور بالجيش الصومالي قامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق ضد ضاحية منطقة "رون نرجود" بإقليم شبيلي الوسطى، من أجل تأمين السكان المحليين هناك، مشيرة إلى أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول الميليشيات التي اعتادت على تهديد المناطق المحررة.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تتزامن مع تكبد الميليشيات الإرهابية لخسائر فادحة في الأرواح خلال الاشتباكات الأخيرة التي جرت في مدينة "عيل طير" بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.