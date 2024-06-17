شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يبحثان استمرار التعاون الثنائى لتعزيز الأمن بالمنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولى والإقليمى، وكذلك استمرار التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى أيضا التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأخيرة إلى واشنطن.

وأكد الأعرجي أن مضي حكومة بلاده في تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية للنهوض بالعراق وتحقيق تطلعات شعبه.